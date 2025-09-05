Un detenido como presunto autor de una veintena de robos en el Berguedà (Barcelona)

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de un robo con intimidación y 19 robos en interior de vehículo en la comarca del Berguedà (Barcelona), han informado en un comunicado este viernes.

La madrugada del 27 de agosto recibieron un aviso en el que se informaba de un robo en un establecimiento de Berga (Barcelona) en el que el autor intimidó a la trabajadora con lo que parecía un arma de fuego para sustraer el dinero de la recaudación.

Gracias a las cámaras de seguridad, a la información aportada por los testigos y a las gestiones realizadas por la Unidad de Investigación (UI) de Berga de los Mossos, los agentes detuvieron al presunto autor el mismo día de los hechos.

Fue entonces cuando la policía localizó objetos robados entre sus pertenencias, entre ellos una mochila y las llaves de un vehículo, que lo relacionan con 19 robos en vehículos: 17 en Berga y 2 en Avià (Barcelona).

Gracias a este hallazgo, la UI de Berga ha podido cerrar la investigación de los robos de vehículos, en la que llevaban trabajando desde el 27 de julio, cuando se produjo el primero.