Un detenido por presunto homicidio tras agredir a un hombre por llevar perros sueltos en Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo - MOSSOS - Archivo

LLEIDA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Lleida han detenido este viernes a un hombre de 36 años por delito de homicidio por imprudencia grave tras presuntamente agredir a otro por llevar sueltos a sus perros, informa el cuerpo en un comunicado.

Sobre las 05.30 del 12 de septiembre, un vecino de Lleida salió a pasear a sus tres perros por la zona de los barrios de Cappont y La Bordeta, en Lleida.

Otro vecino de la zona, que también paseaba a sus dos perros, se enfrentó a él por llevar a los animales sueltos, lo sacudió fuertemente y lo tiró al suelo.

La víctima consiguió llegar a su casa y su familia lo trasladó a un centro médico, donde descubrieron que tenía 5 costillas rotas y que una le había perforado el pulmón y, a causa de esta lesión, falleció el 17 de septiembre.

Los Mossos abieron una investigación que ha concluido con la detención del presunto autor, que pasará este sábado a disposición judicial en Lleida.