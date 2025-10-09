Detenido en Sant Adrià (Barcelona) un hombre reclamado en Italia por presunto tráfico de drogas - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 3 de octubre en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a un hombre reclamado en Italia por supuestamente adquirir y transportar más de 300 kilos de hachís y marihuana y de liderar una red criminal entre España e Italia.

La detención se produjo en la avenida Catalunya de la localidad barcelonesa en una identificación aleatoria, han informado fuentes del cuerpo a Europa Press este jueves.

Se acusa al detenido de mover la droga de España a Italia y de ser uno de los líderes "promotores, organizadores y financiadores" de la red criminal.