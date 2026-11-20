Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 10 de noviembre a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual de menores y falsificación documental por hacerse pasar por fotógrafo de marcas conocidas de ropa para captar menores, a los que después acosaba sexualmente, y de los cuales 7 lo han denunciado.

La investigación se inició a mediados del año pasado con la denuncia de una menor que aportó una conversación por mensajería con una presunta mujer que desconocía, la cual le pedía que consiguiera que amigas suyas se hicieran fotos probándose ropa, y que, si no lo hacía, difundiría imágenes comprometidas de una amiga de la denunciante, informan los Mossos en un comunicado este viernes.

Se recibieron otras denuncias de hechos "muy similares" que apuntaban a que detrás podía estar la misma persona y, tras investigar los perfiles, se determinó que el autor podía encontrarse en la provincia de Girona.

MODUS OPERANDI

El detenido creaba perfiles de redes sociales donde simulaba ser una fotógrafa que trabajaba para marcas de ropa de reconocido prestigio internacional y, a continuación, contactaba con menores y les ofrecía la posibilidad de realizar sesiones de modelos y ganar dinero.

Cuando detectaba algún menor interesado, se iba ganando su confianza, le pedía fotografías o vídeos que iban aumentando el contenido sexual y, tras conseguir alguna imagen "comprometida", pedía más con alto contenido sexual, bajo la amenaza de difundir las que había obtenido anteriormente.

Aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, les obligaba a captar a otros menores de su entorno para atraparlos en la red, aunque al tratarse de un delito 'online', captaba víctimas de todas partes.

USABA DISTINTOS MÓVILES Y LÍNEAS

El autor hacía uso de distintos móviles y líneas de teléfono, que iba intercambiando, y tarifas de prepago, que recargaba en locutorios y también había utilizado a terceras personas para dar de alta servicios de telefonía.

Tras identificarle, se comprobó que ya había sido investigado y detenido por delitos de la misma naturaleza en 2014 y 2017.

DETENCIÓN

En el momento de la detención, le intervinieron dos teléfonos móviles y se comprobó que una de las dos líneas insertadas en uno de los terminales intervenidos se había empleado para cometer estos delitos.

La investigación sigue abierta, no se descartan nuevas denuncias y el detenido, con antecedentes, pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida el pasado 11 de noviembre.