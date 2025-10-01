Detenido en Tarragona por dos robos violentos a personas con movilidad reducida

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Tarragona a un hombre de 21 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación, así como por delitos de lesiones, tras robar a dos personas con movilidad reducida, informan en un comunicado este miércoles.

El primero de los hechos se produjo el 16 de septiembre cerca de las 15.30 horas, cuando un desconocido abordó por la espalda a dos turistas de edad avanzada en el paseo de Sant Antoni, les golpeó de forma violenta, cayeron al suelo y les robó una cadena de oro.

Tres días después, el ladrón volvió a actuar cerca de las 17.30 horas, cuando se acercó a una mujer por detrás y le intentó quitar el bolso, y tras oponer resistencia, no lo consiguió pero le acabó arrancando la cadena de oro que llevaba colgada en el cuello.

Tras obtener información del presunto autor y su 'modus operandi', los mossos detectaron que se trataba de la misma persona y acumulaba una decena de antecedentes policiales de la misma tipología delictiva.

Finalmente, lo detuvieron este lunes cerca de las 20.15 horas en la plaza de los Carros y ha pasado a disposición judicial esta mañana, y la investigación sigue abierta con el objetivo de detener a otras personas implicadas.