Detenido en Tossa de Mar por 3 robos en viviendas de 3 municipios del Alt Empordà (Girona)

GIRONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves pasado en Tossa de Mar (Girona) a un hombre por presuntamente cometer 3 robos con fuerza en los municipios de Ordis, Pont de Molins y Boadella d'Empordà (Girona) cometidos entre el 20 y el 22 de julio y en que se sustrajeron joyas, dinero, material informático y móviles, informan en un comunicado.

Durante la investigación se detectó que un hombre y una mujer habían sido detenidos por la misma tipología de delito circulando con un vehículo en la ciudad de Figueres (Girona) y, tras detener el coche, se localizaron e intervinieron, entre otros objetos, joyas, un móvil y un destornillador que pudieron vincular a los tres robos.

Durante el transcurso de la investigación también se recuperaron más joyas sustraídas en una tienda de compra y venta de oro de la ciudad y se determinó que los autores de los tres hechos eran dos hombres y una mujer, siendo uno de los dos ocupantes del vehículo identificado en Figueres detenido en Tossa de Mar.

OTRO DETENIDO EN FIGUERES

El mismo 31 de julio, los Mossos detuvieron en Figueres a un hombre acusado de dos robos con fuerza, uno de ellos en un almacén con herramientas de carpintería, y un tirón de bolso.

Siguiendo la investigación, se pudo situar al detenido en el mismo día en un domicilio donde una mujer denunció que había sorprendido a un hombre en su jardín tratando de entrar en su domicilio.