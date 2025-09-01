Detenido un trabajador en Lleida por presuntamente estafar 14.000 euros a un centro de formación

LLEIDA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves pasado a un hombre de 29 años que trabajaba en una empresa de formación por presuntamente estafar al centro más de 14.000 euros, explica la policía catalana en un comunicado este lunes.

El detenido supuestamente facilitaba a los alumnos que se querían inscribir al centro unas cuentas corrientes ajenas a la empresa para que hiciesen el pago de la matrícula y, seguidamente, introducía el importe en el sistema informático para ocultar la operación y quedarse el importe.

Al sospechar de que algunas de las matrículas no se habían pagado, encargó una auditoría a una empresa externa y denunció lo ocurrido a los Mossos, los cuales constataron que el trabajador había efectuado entre marzo y de julio hasta 21 operaciones fraudulentas.