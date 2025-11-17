Detenido en Vila-seca (Tarragona) un conductor que intentó embestir a los agentes en un control

TARRAGONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada de este sábado en Vila-seca (Tarragona) a un hombre de 27 años por presuntamente intentar embestir a los agentes para huir de un control de tráfico, y por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol al dar positivo en cocaína, informan en un comunicado.

Los hechos sucedieron cerca de las 03.30 horas en el punto kilométrico 1154,5 de la N-340 a su paso por Vila-seca, cuando el conductor desobedeció las indicaciones de los agentes y aceleró bruscamente para embestirlos.

Una dotación del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) lo paró a pocos metros de distancia y los mossos identificaron a los cuatro pasajeros que le acompañaban, mientras que el arrestado, con 23 antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial este lunes por la mañana.