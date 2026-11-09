Detenido en Vila-seca (Tarragona) un presunto ladrón especializado en hurtos en la AP-7

Archivo - Varios vehículos circulan junto a un control de tráfico de los Mossos d’Esquadra en la A-2 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 25 años en Vila-seca (Tarragona) presuntamente especializado en hurtos por distracción en la AP-7 en la zona del Tarragonès, después de que una patrulla le interceptaran tras darse a la fuga a gran velocidad por la autopista.

Los hechos sucedieron sobre las 16.00 horas del viernes, cuando los Mossos recibieron el aviso de que el conductor de un vehículo intentaba detener a otros en áreas de descanso de la autopista, y junto con otro hombre, pretendían hacer creer a las víctimas que habían pinchado rueda y aprovechaban la distracción para robarles, informa el cuerpo catalán en un comunicado.

Cuando las patrullas iniciaron la búsqueda de los sospechosos, recibieron el aviso de varias tentativas en áreas de servicio de la propia autopista, en ambos sentidos de la vía.

El rápido despliegue de agentes en distintos puntos, en especial en las áreas de descanso desde L'Ametlla de Mar, permitió localizar poco rato después el vehículo con el que se desplazaban los sospechosos.

La policía identificó a los dos ocupantes del vehículo, con 34 antecedentes policiales por delitos patrimoniales, y detuvo al conductor por conducción temeraria.

VÍCTIMAS, CIUDADANOS EXTRANJEROS

Las víctimas de este delito suelen ser ciudadanos extranjeros de origen europeo, y sobre todo personas de edad avanzada, y en cuanto a los detenidos, habitualmente forman parte de grupos criminales organizados integrados por personas procedentes de la Europa del Este.

En la mayoría de los casos, para dificultar su identificación, los autores utilizan vehículos de renting que contratan a personas sin antecedentes o que todavía no han sido identificadas por la policía en nuestro país y también suelen cambiar estos vehículos semanalmente.