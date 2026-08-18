Un detenido en Vilablareix (Girona) por atracar una farmacia con un arma de fuego

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves, 13 de agosto, en Vilablareix (Girona) a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de robo con violencia y/o intimidación en el interior de establecimiento tras atracar una farmacia con un arma de fuego, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Los hechos ocurrieron a las 17 horas del 10 de agosto en Vilablareix, cuando un hombre accedió al interior de una farmacia con el rostro tapado y portando un arma de fuego y amenazó al farmacéutico, logrando huir por la puerta posterior con el cajón de la caja registradora y medicación.

Los mossos iniciaron una investigación para tratar de localizarlo, tras tener conocimiento de que podría haber huido en un turismo de color negro con las placas de matrícula tapadas y, poco después, gracias a la colaboración ciudadana, localizaron el turismo en la plaza de Sant Antoni de Salt (Girona).

Gracias a este hecho, la Unidad de Investigación de Girona pudo identificar al autor del atraco, que fue localizado sobre las 20.00 del pasado jueves después de que los Mossos recibieran un aviso por una discusión doméstica en un domicilio de Vilablareix y descubrieran que uno de los implicados era el sospechoso, que quedó arrestado.

El detenido, que tiene diversos antecedentes policiales, ha pasó a disposición del juzgado en funciones de guardia de Girona el pasado sábado.