Detenidos 15 conductores de autobús en Barcelona por favorecer la inmigración ilegal

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Barcelona a 15 conductores de líneas internacionales de autobuses que, presuntamente, formaban parte de un entramado que facilitaba el transporte irregular de ciudadanos extranjeros entre España y Francia a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 20 y los 400 euros, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

La investigación se inició en marzo de 2025 y puso de manifiesto una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas en el ámbito del transporte internacional terrestre, protagonizada por conductores y personal auxiliar de algunas compañías privadas que, aprovechando su acceso a las rutas europeas, facilitaban el paso irregular de migrantes entre Francia y España.

En concreto, los ahora detenidos --a los que se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular-- aprovechaban su condición como conductores para introducir en el territorio nacional a ciudadanos extranjeros indocumentados o carentes de visado a cambio de dinero, llegando a ganar 50.000 euros al año.

También se detectó la existencia de captadores, individuos ajenos a las empresas de transporte, encargados de negociar los pagos con los conductores y garantizar la subida de los migrantes a los autobuses sin documentación o con documentos falsos o manipulados y que se aprovechaban de su situación de especial vulnerabilidad.

Durante la operación, desarrollada con la colaboración e intercambio de información con las autoridades francesas, se pudo determinar que la actividad delictiva era recurrente y se realizaron controles policiales en La Junquera (Girona), Irún, Madrid, Barcelona y Murcia.