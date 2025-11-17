3 detenidos y 18 móviles robados en un festival en el Parc del Fòrum de Barcelona este sábado

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a tres personas, dos de ellas con antecedentes policiales relacionados con hurtos, y recuperaron 18 móviles robados durante un festival de música que se celebró en el Parc del Fòrum de Barcelona, informan en un comunicado este lunes.

Durante la celebración del festival, los agentes del 'Fura' (paisano) de la policía catalana detectaron dos personas con antecedentes en este tipo de eventos, por lo que hicieron un seguimiento hasta que se reunió con un tercer implicado.

En total, la policía recuperó 18 móviles de alta gama, se interpusieron 7 denuncias administrativas (6 de las cuales por tenencia de drogas) y otra por un delito contra el patrimonio por pintadas; se prevé que pasen a disposición judicial este lunes.