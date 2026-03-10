4 Detenidos En Blanes (Girona) Por Tráfico De Drogas Y Pertenencia A Red Criminal En Un Pla Kanpai - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a 4 personas en Blanes (Girona) por tráfico de drogas y pertenencia a red criminal en un dispositivo del Pla Kanpai tras una entrada administrativa en un bar de la calle Santiago Rusiñol, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

El dispositivo, que se llevó a cabo desde las 19 horas hasta las 00 horas, finalizó con 4 detenidos, 3 de ellos con antecedentes y por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal mientras que el cuarto detenido --sin antecedentes y propietario del local-- se le detuvo por los mismos delitos y otro contra el derecho de los trabajadores, puesto que los tenía sin contrato.

También se tramitaron 6 denuncias --3 por sustancias estupefacientes, 2 por armas blancas y 1 por incumplir con la Ley de extranjería--; se intervino cocaína y hachís así como 2.680 euros en efectivo; 23 personas fueron identificadas sumando un total de 21 antecedentes policiales y se produjeron varias infracciones administrativas en el establecimiento.

En el dispositivo participaron una cuarentena de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Blanes, del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Girona, la Policía Local de Blanes con su Unidad Canina y efectivos de la Policía Nacional.

Diversas investigaciones anteriores habían detectado las posibles ventas de sustancias estupefacientes por parte de clientes habituales, con antecedentes, que aprovechaban el local para vender drogas con connivencia con el propietario del mismo bar.