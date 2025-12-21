Detenidos dos hombres por agredir a un vigilante del Metro de Barcelona con una porra

Publicado: domingo, 21 diciembre 2025 13:11
BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por agredir a un vigilante del Metro de Barcelona con una porra y que ya tenían antecedentes por hechos similares, han informado este domingo en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El juez ha decretado la prohibición de acceder a las instalaciones del Metro para los dos hombres, a petición de la policía autonómica.

Los Mossos recuerdan que trabajan conjuntamente con TMB, que tiene 10.000 cámaras de seguridad en la red del Metro.

