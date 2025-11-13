Detenidos dos hombres en la AP-7 en Tarragona que transportaban 166 envoltorios de hachís

TARRAGONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a dos hombres, de 40 y 51 años, por presuntamente transportar 166 envoltorios de hachís y cuatro piezas rectangulares por la AP-7 en Tarragona, donde fueron interceptados tras intentar huir a gran velocidad.

Concretamente, los agentes los interceptaron en el punto kilométrico 236, en el área de descanso del Mèdol (Tarragona), y antes de ser detenido, el conductor desobedeció las órdenes de los agentes y condujo de forma temeraria para intentar escapar, informa la policía catalana en un comunicado este jueves.

La droga estaba oculta en una maleta de viaje y está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial este jueves en las próximas horas.