Detenidos dos mecánicos en Montblanc (Tarragona) por robar 3 motocicletas y falsificar documentos

TARRAGONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a dos mecánicos, dos hombres de 20 y 23 años, por el robo de 3 motocicletas y falsificación de documentos públicos, al haber manipulado el número de bastidor de estos vehículos en Montblanc (Tarragona).

La investigación se inició en el mes de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de una motocicleta en la Selva del Camp (Tarragona) y de la posibilidad de que esta estuviera escondida en una nave industrial de Montblanc, informa Mossos en un comunicado este sábado.

El pasado 14 de noviembre los agentes se desplazaron a la nave industrial con el objetivo de localizar el vehículo y comprobar la actividad ilícita que se estaba llevando a cabo, después de que el propietario de la nave autorizara el acceso a las instalaciones.

En el interior de la nave se encontraron cuatro motocicletas, una de las cuales correspondía a la que había sido robada por lo que se detuvo a uno de los mecánicos, el hombre de 20 años.

Finalizado el dispositivo, los vehículos fueron trasladados a dependencias policiales, puesto que tenían el número de bastidor modificado, y la investigación ha determinado que dos de las motocicletas se habían sustraído en Valls (Tarragona) y otra en la Selva del Camp, mientras que una cuarta está pendiente de determinar su procedencia.

La investigación continúa abierta y no se descarta que los detenidos desvalijaran los vehículos para venderlos por piezas en portales de internet.