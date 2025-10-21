Detenidos 'in fraganti' tres ladrones en Constantí (Tarragona) por robar en una nave industrial

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos para el GP de F1, 30 de mayo de 2025, en Montmeló, Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo que llega a los 620 agentes desde hoy hasta - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Constantí (Tarragona), detuvieron 'in fraganti' este domingo a tres hombres de 28, 36 y 40 años por presuntamente robar en una nave industrial de la calle Alemanya de la localidad tarraconense, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

Los hechos sucedieron cerca de las 13.00 horas cuando los mossos recibieron el aviso de un posible robo, y al llegar al lugar, rodearon la nave y localizaron a tres sospechosos que habían saltado un muro de dos metros de altura, y cuando se percataron de la presencia policial, intentaron huir con un coche pero los interceptaron.

Está previsto que los tres detenidos, con cerca de un centenar de antecedentes policiales acumulados, pasen a disposición judicial durante las próximas horas.