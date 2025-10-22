2 Detenidos Por El Intento De Robo En Una Joyería De Unas Galerías Comerciales De Girona - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 2 presuntos ladrones por el intento de robo en una joyería de unas galerías comerciales de Girona tras agujerear la pared de un local vacío desde el exterior para evitar el sensor de alarma.

Tras los golpes, unos ciudadanos dieron aviso al cuerpo, cuyos agentes sorprendieron a los presuntos delincuentes en el lugar de los hechos, han informado este miércoles en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

En ver a los policías, los detenidos huyeron corriendo y tiraron guantes y linternas frontales bajo un coche, aunque finalmente fueron interceptados y detenidos por robo con fuerza.