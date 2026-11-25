Cajetillas de tabaco incautadas - POLICÍA NACIONAL

GIRONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo durante los últimos días diversos dispositivos de control en La Junquera (Girona) que se han saldado con la intervención de más de 5.700 cajetillas de tabaco de contrabando, valoradas en más de 16.000 euros, y la detención de dos personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, tras intervenirles más de siete kilogramos de marihuana.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, en uno de estos dispositivos los agentes identificaron un vehículo cuyos ocupantes podrían estar relacionados con presuntos robos en camiones, conocidos como delitos de tipo "telonero".

Tras realizar las comprobaciones oportunas y registrar el vehículo, los policías localizaron e intervinieron diversos efectos y herramientas susceptibles de ser utilizados en estos hechos delictivos, entre los que se pueden destacar sierras, destornilladores y cuchillos, entre otros objetos de interés policial.

CONTRABANDO DE TABACO

Asimismo, en el transcurso de los controles efectuados a diferentes autobuses que realizaban trayectos internacionales con destino a Francia los agentes detectaron varias infracciones relacionadas con el contrabando de tabaco.

En una de estas inspecciones se levantaron dos actas por contrabando con la intervención de 1.055 cajetillas de tabaco, y además, los agentes localizaron dos maletas cuyos propietarios no pudieron ser identificados y que contenían otras 2.000 cajetillas.

En otro de los controles realizados a un autobús, los policías intervinieron 2.661 cajetillas, cuyo valor en el mercado asciende a 16.387,50 euros, por lo que se procedió a la detención de dichos hombre por delito de contrabando.

Estas actuaciones permitieron alcanzar un total de más de 5.700 cajetillas intervenidas durante los distintos dispositivos desplegados.