Detenidos 4 jóvenes y 1 menor por robar con fuerza en una empresa de Els Plans de Sió (Lleida)

LLEIDA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado a 4 jóvenes de entre 18 y 29 años y 1 menor de 17 años por un robo con fuerza en una empresa de Els Plans de Sió (Lleida) durante la noche del jueves anterior, informan en un comunicado este martes.

Unos trabajadores de la empresa se dieron cuenta de que en una de las naves había un desconocido con una herramienta "tipo pata de cabra" en sus manos y en actitud vigilante y, tras ser descubierto por los empleados, el hombre dio unos gritos y de dentro de la nave salió un grupo de personas, que huyó corriendo del recinto.

Los trabajadores comprobaron que habían forzado el candado de la puerta y dentro de la nave estaban apilando unos motores y útiles para llevárselos.

Con la descripción de los ladrones y la del vehículo con el que habían huido, los mossos iniciaron una búsqueda y, horas más tarde, localizaron y detuvieron a los cinco presuntos ladrones en Cervera (Lleida).

El cuerpo puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores la detención del menor de edad, que decretó su puesta en libertad, y el resto de detenidos --todos ellos con antecedentes-- pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Cervera el sábado.