Detenidos 5 ladrones que intentaron robar en 3 camiones en la AP-7 en Sant Gregori (Girona)

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco presuntos ladrones que fueron interceptados en la AP-7 después de huir al verse sorprendidos cuando intentaban robar la carga de tres camiones estacionados en una área de servicio ubicada en Sant Gregori (Girona).

Los ladrones fueron vistos moviéndose entre camiones estacionados y, al ordenarles que se detuvieran, no obedecieron y huyeron a gran velocidad, con las luces apagadas y realizando cambios de carril constantes, hasta que fueron detenidos en una rotonda al salir de la autopista, informan en un comunicado este jueves.

La patrulla de los Mossos constató que habían cortado la lona de los camiones, por lo que fueron detenidos y pasaron a disposición judicial el mismo día de los hechos.