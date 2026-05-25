Detenidos 4 ladrones en la Riera de Gaià (Tarragona) por un robo con fuerza en una masía

Material intervenido por los Mossos a los detenidos - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en la Riera de Gaià (Tarragona) a 4 hombres, de entre 21 y 56 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una masía, han informado en un comunicado este lunes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves sobre las 21.20 horas cuando una patrulla recibió un aviso por un posible robo en una masía aislada en el camí de Tarragona del municipio y los Vigilants Municipals del Catllar advirtieron la presencia de dos furgonetas con las puertas abiertas en el exterior con todo tipo de herramientas.

A llegar las patrullas al lugar de los hechos diversos agentes rodearon la casa y al acceder al interior localizaron 4 desconocidos, algunos de los cuales intentaron huir corriendo.

Los ladrones habían trasladado material a las furgonetas y tenían cobre, radiadores y otros elementos metálicos junto con una pata de cabra y diversas herramientas, y los agentes comprobaron que había una ventana rota y la puerta principal de la casa estaba forzada.

Los 4 detenidos acumulaban más de 70 antecedentes por diversos cuerpos policiales y pasaron este sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de El Vendrell (Tarragona).