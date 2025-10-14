5 detenidos en L'Hospitalet y Barcelona por estafas bancarias al duplicar tarjetas SIM de móviles

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal con dos entradas y registros en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona, que se han saldado con cinco detenidos por presuntamente duplicar tarjetas SIM de víctimas, acceder ilegalmente a sus cuentas bancarias y estafar dinero a través de diversas operaciones bancarias.

A través del método 'SIM Swapping', este grupo criminal realizaba operaciones bancarias fraudulentas a través de 29 teléfonos móviles que fueron hallados en los domicilios, así como 54 tarjetas SIM, las cuales introducían en los teléfonos y accedían a las cuentas de las víctimas, informa en un comunicado el cuerpo este martes.

Los agentes consiguieron interceptar soportes y material "sofisticado", utilizados para falsificar documentación de las víctimas, así como una base de datos que contenía 542 datos personales de clientes de distintas entidades bancarias, con las que hubieran podido acceder a sus cuentas y continuar con su modus operandi.

También encontraron en el domicilio de una de las principales investigadas numerosos objetos de "gran valor", ropa de marca, perfumes, calzado de alto valor económico, así como dos relojes de alta gama valorados en 10.000 euros cada uno y dos anillos de una prestigiosa marca.

Hay una persona investigada que no fue detenida, y los arrestados están acusados de delito de estafa, usurpación del estado civil, revelación de secretos, así como pertenencia a grupo criminal.