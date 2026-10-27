2 detenidos en Montblanc (Tarragona) por presuntamente intentar robar 600 metros de cable de cobre

Cable de cobre de la red ferroviaria - MOSSOS

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a dos hombres, de 43 y 32 años, por presuntamente intentar robar 600 metros de cable de cobre ferroviario en Montblanc (Tarragona), informan en un comunicado este martes.

La actuación se produjo hacia las 08.00 horas en un polígono industrial cuando una patrulla que hacía tareas de prevención en la línea de tren entre Lleida y Tarragona se encontró una furgoneta aparcada en un descampado cerca de las vías.

Poco después los agentes vieron una persona que, al detectar la presencia policial, huyó corriendo campo a través, y los agentes se acercaron y localizaron dos cizallas, guantes, paquetes de bridas y numerosos tramos de cable cortado y preparado para transportar.

Por ello, establecieron un dispositivo de búsqueda con el apoyo de otras patrullas uniformadas y de paisano, y hacia las 09.50 los agentes observaron cómo una persona se acercaba a la furgoneta, y posteriormente localizaron también al propietario del vehículo en una gasolinera.

Ambos fueron detenidos y la furgoneta fue intervenida, así como el material, cuyo valor llega a los 2.700 euros, mientras que los daños ocasionados se valoran en cerca de 10.000.