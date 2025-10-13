3 detenidos en una plantación de marihuana en La Jonquera (Girona) y 2 más por tráfico de hachís

GIRONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 9 de octubre a tres hombres de entre 45 y 57 años por presuntamente cultivar marihuana en una plantación en una zona boscosa de La Jonquera (Girona), así como a dos personas más por traficar hachís en el párking de un centro comercial de la misma localidad, informan en un comunicado este lunes.

Los primeros hechos sucedieron cerca de las 12 horas cuando una patrulla detectó en la carretera N-II un vehículo parado que dejaba una bolsa negra en el arcén, y al acercarse los agentes, registraron el coche y encontraron una lona de plástico de grandes dimensiones, unas zapatillas deportivas y unas tenazas, así como unas tijeras de podar, bolsas de basura y comida.

Tras encontrar estos materiales, los agentes iniciaron la búsqueda unos metros más allá y localizaron una plantación de 450 plantas de marihuana y otras 600 que ya estaban cortadas y se estaban secando, por lo que fueron arrestados por un presunto delito contra la salud pública y pasaron a disposición judicial este sábado.

TRÁFICO DE HACHÍS

Unas horas más tarde del mismo día, dos vigilantes de seguridad alertaron de que dos hombres habían intercambiado objetos en un párking de un centro comercial, y al acercarse, huyeron corriendo pero fueron interceptados.

Los mossos les identificaron y en el maletero de uno de los vehículos había 10 paquetes de hachís de un kilo cada uno, por lo que fueron detenidos y pasaron a disposición judicial este domingo.