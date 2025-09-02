3 detenidos presuntamente relacionados con la muerte de un hombre en Lleida en enero de 2022

Archivo - Imatge de recurs d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo conjunto de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido este martes por la mañana a 3 personas presuntamente relacionadas con la muerte de un hombre en Lleida en enero de 2022, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Mundo', los detenidos estarían presuntamente relacionados con el asesinato del contrabandista Joan Coromina Estany, de 61 años, en una finca de los bosques de la Baronía de Rialb (Lleida).

Las detenciones se producen después de 3 años y medio de investigación y el caso está bajo secreto de actuaciones.