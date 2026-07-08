2 detenidos por robar 2 esculturas valoradas en 235.000 euros de galerías de Barcelona

Una de las obras robadas, la pieza 'Lurra G20' del escultor Eduardo Chillida y que está valorada en más de 225.000 euros - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) ha detenido a 2 personas por presuntamente robar 2 esculturas, una de ellas de Eduardo Chillida, valoradas en un total de 235.000 euros en dos galerías de arte de la ciudad, y la policía barcelonesa ha recuperado, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', los robos se produjeron este lunes y martes, y los sospechosos fueron arrestados poco después.

Una de las obras es la pieza 'Lurra G20' de Chillida, valorada en más de 225.000 euros, y la otra es 'Giant of the Salt Small' de Coderch&Malavia, que cuesta más de 10.500 euros.

Una patrulla de la GUB localizó este martes sobre las 11 en la zona de la avenida Diagonal con Roger de Flor, en el distrito del Eixample, a 2 personas que coincidían con la descripción de los presuntos autores y que incluso llevaban la misma indumentaria que en el momento del robo.

La primera galería, que denunció este mismo martes, está en la calle Consell de Cent, y la segunda, que lo hizo el lunes, situada en los bajos de un hotel en el paseo de Gràcia.

Los agentes detuvieron a las dos personas por estos robos y devolvieron las obras de arte robadas gracias a la colaboración de uno de los arrestados.