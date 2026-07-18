2 detenidos por robar joyas valoradas en más de 8.500 euros en una joyería de Barcelona

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a un hombre de 36 años y a una mujer de 25 como presuntos autores de un robo con fuerza en una joyería del distrito de Gràcia de Barcelona, donde sustrajeron joyas valoradas en 8.530 euros, según han informado este sábado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo en un establecimiento de la calle Gran de Gràcia, donde aprovecharon un descuido de la dependienta para abrir una vitrina y llevarse varias piezas, mientras uno vigilaba y el otro manipulaba los cierres, llegando incluso uno de ellos a entrar de nuevo minutos después para llevarse más joyas.

Gracias a las cámaras de seguridad y a las declaraciones de varios testigos, los investigadores identificaron el vehículo utilizado en la huida y localizaron a su propietario, que había cedido el coche días antes a una mujer, un hecho clave para identificar a los dos sospechosos.

Los detenidos tenían antecedentes por hechos similares en Reus (Tarragona), Tarragona, Girona y otros puntos de Europa, mientras que el hombre tenía en vigor una orden europea de detención emitida por Luxemburgo por un robo con fuerza en una vivienda, además de requisitorias de Austria y Francia.

La investigación sigue abierta para determinar si los dos detenidos están relacionados con otros robos de características similares cometidos en Catalunya.