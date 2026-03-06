4 detenidos en Tarragona por robar con el método de la siembra en un párking de un supermercado

Dinero y teléfono móvil recuperado - MOSSOS

TARRAGONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves en Roda de Berà (Tarragona) a cuatro hombres por presuntamente robar en un párking en un supermercado de Reus (Tarragona) con el método de la siembra, que consiste en robar a las víctimas cuando están distraídas cargando la compra en sus vehículos.

Los hechos sucedieron el mismo día por la mañana cuando diversas personas robaron un bolso a las víctimas mientras cargaban la compra, y las patrullas empezaron su búsqueda, informa la policía catalana en un comunicado este viernes.

Poco después, la víctima alertó que le retiraron 2.000 euros en efectivo de su cuenta en un cajero de Roda de Berà, por lo que los mossos activaron la búsqueda en esa zona y localizaron un vehículo con cuatro ocupantes.

En el registro localizaron diversos objetos que coincidían con los que la víctima denunció como robados y recuperaron el teléfono móvil que tenía en el bolso y que los ladrones lanzaron por la ventana poco antes.

Además, también encontraron cerca de 2.400 euros en efectivo que se repartieron entre ellos.

La policía catalana alerta que este método es usado con víctimas normalmente vulnerables y que salen del coche para entrar a comprar o bien vuelven cuando ya lo han hecho; en cuanto a los delincuentes, suelen ser tres, ya que uno distrae a la víctima lanzando al suelo algún objeto para hacer creer a la víctima que es suyo, el otro roba el bolso y la tercera persona espera en el vehículo para huir.