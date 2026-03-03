3 detenidos en Tarragona por robos con fuerza en el interior de vehículos

Archivo - Imatge de recurs d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tarragona a 2 hombres y una mujer, de 22, 42 y 45 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

La detención tuvo lugar el sábado, cuando una patrulla de paisano tuvo conocimiento de un robo en la calle Riu Llobregat después de que un testimonio presenciara los hechos desde la terraza de su casa y les recriminara la acción, lo que provocó que los autores huyeran.

Sin embargo, gracias a la descripción física facilitada, la patrulla pudo localizarlos una hora más tarde y, una vez identificados, comprobó que les constaban numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Durante el cacheo también se les localizaron joyas de dudosa procedencia y, en el transcurso de la intervención, los Mossos tuvieron conocimiento de que durante la noche anterior dos vehículos más habían sido saqueados, unos hechos con los que se les ha podido relacionar gracias a las gestiones policiales.

Por todo ello, los sospechosos fueron detenidos y está previsto que pasen este martes a disposición del juzgado en funciones de guardia de Tarragona.