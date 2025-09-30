3 detenidos en Terrassa (Barcelona) tras un presunto robo violento con arma de fuego

Archivo - Foto de recurso de unas esposas - MOSSOS D'ESQUADRA
martes, 30 septiembre 2025

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 personas en Terrassa (Barcelona) tras un presunto robo violento en el que se oyeron dos disparos de arma de fuego, han informado fuentes policiales a Europa Press este martes.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos se produjeron alrededor de las 15.30 horas de este lunes cuando se alertó al cuerpo de un supuesto robo violento en el que participaron armas de fuego, llegándose a oír 2 disparos, pese a que no han trascendido heridos por el incidente.

La policía catalana ha explicado que mantiene la investigación abierta.

