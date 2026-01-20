4 detenidos por tramitar documentación fraudulenta para migrantes en Barcelona y Tarragona

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto a los Mossos d'Esquadra, detuvieron el martes pasado a 4 personas entre 21 y 26 años por presuntamente realizar una treintena de expedientes fraudulentos de extranjeros en Barcelona y Tarragona para que las personas consiguieran documentación para moverse por el espacio Schengen.

Las personas detenidas constituían un grupo criminal dedicado a poner en contacto a ciudadanas españolas con ciudadanos extracomunitarios a cambio de dinero y tramitar la solicitud de residencia familiar comunitario, para poder regularizar su situación de forma fraudulenta en España, informan en un comunicado.

Además, se daba de alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las ciudadanas españolas para acreditar medios económicos y laborales, sin el consentimiento de las chicas, falsificando sus firmas.

MODUS OPERANDI

Los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de los hechos a través de una denuncia hecha el 30 de marzo de 2023 en la que la denunciante informó a los agentes de que una amiga suya se puso en contacto con ella para que se hiciera pareja de hecho con un hombre extranjero, y de esta forma, facilitar la obtención de documentación española y permiso de residencia y trabajo, haciéndole creer que era un acto altruista.

En cambio, la denunciante tuvo que firmar los documentos para constituir la pareja de hecho ante notario, empadronarse con su supuesta pareja y facilitar documentación personal y bancaria, un hecho que provocó el embargo de las cuotas a la Seguridad Social de la mujer, que, en compensación, recibía 1.000 euros.

Se acusa a los presuntos autores de delitos de pertenencia a un grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y defraudación en la Seguridad Social.

Tres de los detenidos pasaron a disposición judicial el miércoles 14 de enero, mientras que uno de ellos permanece en libertad con cargos.