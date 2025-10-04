Detienen a un conductor tras un accidente mortal el viernes en la Riera de Gaià (Tarragona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor de uno de los turismos implicados en un accidente del viernes en la carretera N-340 en la Riera de Gaià (Tarragona) donde murió otra conductora y hubo tres heridos menos graves.

Está detenido por presunto homicidio por imprudencia grave y conducir bajo efectos de alcohol y drogas, además de negarse a las pruebas de alcoholemia, informa este sábado el SCT en un comunicado.

La policía recibió a las 20.06 el aviso de un accidente con dos turismos y una furgoneta implicados: la conductora de uno de los turismos, una vecina de la Riera de Gaià de 72 años, resultó herida crítica y murió en el Hospital Joan XXIII.