Detienen a dos hombres por sustraer herramientas industriales en una obra de Lleida

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Lleida detuvieron el pasado viernes a dos hombres, de 44 y 45 años y ambos con antecedentes, como presuntos autores del hurto de varias herramientas industriales en las obras de un centro hospitalario cercano al paseo Onze de Setembre de Lleida, informa un comunicado del cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.25 horas, cuando una patrulla de los Mossos d'Esquadra observó a los sospechosos transportando una caja pesada y acelerando el paso hacia la avenida Marimon al detectar la presencia policial, lo que llevó a los agentes a seguirlos hasta ver cómo escondían el paquete debajo de un vehículo estacionado.

Dado que ambos hombres no supieron justificar la procedencia de estas herramientas, los Mossos iniciaron las indagaciones que permitieron constatar que los objetos habían sido sustraídos en unas obras que se realizan en un centro hospitalario cercano, consecuentemente, los dos sospechosos quedaron detenidos por su presunta relación con el hurto.

Una vez en dependencias policiales, se realizaron las gestiones para localizar al propietario de las herramientas, a quien posteriormente se le devolvieron los instrumentos.

Los detenidos pasaron este sábado a disposición judicial en Lleida.