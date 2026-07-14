Detienen a 2 hombres por distribución de cocaína en el Baix Camp (Tarragona)

Los Mossos han encontrado cocaína y otras drogas - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de Reus detuvieron el jueves a dos hombres de 64 y 66 años por los presuntos delitos de tráfico de cocaína y otras sustancias, sumando en total 3,7 kilos de droga.

La investigación comenzó hace unos meses, después de que la policía supiera que un hombre vendía sustancias al por menos que escondía en un garaje cerca de su casa en Castellvell del Camps, informan los Mossos en un comunicado de los Mossos.

A continuación se descubrió que otro hombre también hacía esta actividad en la comarca, concretamente en Reus, y el jueves cuando los agentes registraron sus viviendas y el lugar de trabajo de uno de ellos.

En el domicilio de Castellvell del Camp encontraron 710 gramos de cocaína y 42.490 euros en billetes fraccionados, además de una docena de envoltorios repartidos en diferentes puntos, mientras que en el de Reus descubrieron hachís y marihuana.

Con un valor de 230.500 euros y la localización de munición de armas de fuego, los detenidos pasaron el pasado sábado a disposición del juzgado en función de guardia de Reus.