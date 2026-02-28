Dewar (GSMA) reivindica el MWC como "espacio unificador" frente a las tensiones geopolíticas

Archivo - La directora de Marketing de GSMA, Lara Dewar, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Marketing de GSMA, Lara Dewar, ha descrito al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona como un "espacio unificador" frente a las tensiones que actualmente sacuden el tablero geopolítico mundial, congregando empresas israelíes y palestinas, así como compañías de Estados Unidos y China.

En una entrevista concedida a Europa Press, Dewar ha subrayado que la voluntad del evento es generar nexos y no actuar como un "partido de fútbol político", reuniendo a las mentes más brillantes del mundo para fomentar el progreso y la innovación, sin importar cuál sea su procedencia.

Respecto a la participación de empresas en zonas de conflicto, ha recordado que el MWC cierra las puertas a entidades sujetas a sanciones legales internacionales y ha celebrado la presencia de empresas palestinas "en un momento como este", especialmente en el 4YFN, evento paralelo dedicado a las empresas emergentes.

BARCELONA COMO 'HUB' DE ACOGIDA

Dewar ha expresado una "profunda gratitud" hacia la ciudad de Barcelona y sus ciudadanos por su hospitalidad coincidiendo con el 20 aniversario del MWC en la capital catalana.

"Barcelona es tan acogedora que nos permite presentar una perspectiva verdaderamente global con más de 200 países representados. Gracias a la ciudad de Barcelona y gracias a los barceloneses por aguantarnos cuando ocupamos la ciudad y causamos problemas de tráfico", ha bromeado.

RETOS TECNOLÓGICOS: DEL 5G AL ESPACIO

Más allá de la política, la responsable de marketing de la GSMA ha analizado los retos del sector, destacando el "matrimonio" entre la tecnología satelital y la móvil para lograr una conectividad ininterrumpida en todo el planeta.

Sobre la evolución de la red, Dewar ha señalado que la prioridad actual del grupo es "completar el viaje del 5G", que actúa como facilitador para proyectos de inteligencia artificial (IA), antes de centrarse plenamente en el horizonte del 6G.

"Queremos asegurarnos de que, al iniciar las conversaciones sobre el 6G, mantengamos la tecnología armonizada", ha concluido.