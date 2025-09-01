DFactory Barcelona acogerá el Global AM Hubs Summit, un evento sobre fabricación aditiva en Europa

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá del 16 al 18 de septiembre la primera edición del Global AM Hubs Summit, un foro internacional sobre fabricación aditiva (impresión 3D) en Europa, informa el CZFB este lunes.

Este evento reunirá a más de 20 hubs y organizaciones de fabricación aditiva de toda Europa, junto a líderes industriales, expertos, asociaciones, universidades e instituciones, además de empresas proveedoras de tecnología de todo el espectro de la cadena de valor de la industria de la fabricación aditiva.

Addliance, la nueva alianza europea de hubs de impresión 3D, creada para vertebrar un marco estable y colaborativo que impulse la adopción de estas tecnologías, realizará su lanzamiento oficial en este evento.

El delegado Especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha expresado su satisfacción con el hecho que el DFactory Barcelona sea "el lugar de encuentro de esta primera reunión y este importante foro internacional".

"Se trata de un hito histórico que va a permitir, a través de alianzas público-privadas, proyectar una visión compartida del papel transformador de las tecnologías aditivas en la industria", ha añadido.