DHL inaugura un hub internacional en el Aeropuerto de Barcelona con una inversión de 80 millones

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa alemana DHL ha inaugurado este martes su nuevo hub internacional en el Aeropuerto de Barcelona, un nuevo centro logístico que cuenta con una inversión de 80 millones de euros.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, se trata de una de las inversiones "más importantes en el ámbito logístico en Catalunya en los últimos años".

La inauguración ha contado con figuras públicas como la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; la consellera de Economía, Alícia Romero, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Romero ha asegurado que "Catalunya necesita el sector logístico para conectarse al mundo", así como conexiones ferroviarias, viarias, aeroportuarias y portuarias para seguir creciendo.

"Lo tenemos que hacer con la colaboración público-privada", ha reivindicado Romero, que ha puesto como ejemplo el nuevo hub Internacional DHL Express España.

29.000 M2

El nuevo centro logístico tiene una superficie total de 29.000 metros cuadrados (m2) con una nave de 10.000 m2, que tendrá 7.500 m2 destinados a planta y los 3.500 m2 restantes a oficinas.

La nave se ha diseñado con el objetivo de ser neutra en carbono y marcar el camino hacia la logística verde, con el uso de energía fotovoltaica de autoconsumo para reducir emisiones y la electrificación.