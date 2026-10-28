El DHub de Barcelona dedica una muestra a André Ricard, "uno de los pioneros" del diseño industrial

André Ricard con algunos productos de la empresa Porcelanas Bidasoa. - MDB FONDO ANDRÉ RICARD-DHUB

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Disseny Hub (DHub) de Barcelona acoge, desde este jueves hasta el 14 de marzo, la exposición 'André Ricard. Diseño en uso', reivindicándolo como "uno de los pioneros" del diseño industrial.

La muestra, comisariada por Marina Povedano y Arnau Pascual, reconoce a Ricard sus aportaciones en la creación de objetos y como "defensor del pensamiento crítico y figura clave en la institucionalización del diseño en Barcelona, Catalunya y España", informa el DHub en un comunicado de este miércoles.

Pone también el foco en su faceta como teórico del diseño y su "decisiva contribución" como ensayista, educador y conferenciante, defendiendo el valor social y cultural del diseño.

ANDRÉ RICARD

De origen familiar francés y con una visión contemporánea, Ricard descubrió el diseño en el contexto internacional de los años 50, y desde joven se sintió atraído "por los objetos cotidianos y despojados de lo superfluo".

Entre otros hitos, fue uno de los fundadores de la Asociación de Diseño Industrial de Fomento de las Artes y el Diseño (ADI-FAD) e impulsó después su integración en la International Council of Societies of Industrial Design (Icsid).

LA EXPOSICIÓN

La muestra reúne 140 piezas del fondo del DHub y de otras colecciones públicas y privadas, y pueden verse objetos diseñados por Ricard a lo largo de toda su carrera, incluidos diseños "emblemáticos y reconocibles" como la vajilla Compact, el cenicero Copenhaguen, la luz Tatú, las pinzas de hielo Tong o los frascos de perfumes Puig, entre otros.

El visitante también encontrará documentación de la Biblioteca y Archivo del Diseño, como fotografías, estudios, revistas y correspondencia, que ayuda a "situar y contextualizar" el trabajo de Ricard, así como algunos de los libros escritos por él.

La exposición ya se pudo ver hace unos meses en Madrid en el marco del Madrid Design Festival y llega a Barcelona después de una ampliación, tanto en espacio como en piezas, que la convierte en la "gran exposición sobre este diseñador en su ciudad natal".