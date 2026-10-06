El DHub programa una muestra sobre André Ricard y una retrospectiva dedicada a Asunción Bastida

André Ricard con algunos productos de la empresa Porcelanas Bidasoa. 1960 - MDB FONS ANDRÉ RICARD - DHUB

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Disseny Hub Barcelona (DHub) ha programado para la temporada 2026-27 una exposición que pone en valor la figura del diseñador catalán André Ricard y una retrospectiva dedicada a la diseñadora Asunción Bastida, así como otras actividades.

En un comunicado este martes, se explica que se han programado un centenar de actividades entre exposiciones, conferencias, talleres, cursos, programas de fomento del talento y festivales, con el objetivo de "acercar el diseño, la arquitectura, la innovación, la moda, el audiovisual y el arte digital a la ciudadanía y, a la vez, impulsar y promover el sector".

Con la muestra 'André Ricard. Diseño en uso' (del 29 de octubre al 14 de marzo de 2017) el DHub pone en valor la figura de este diseñador en una doble vertiente: la de creador de objetos funcionales que se han convertido en "icónicos" y la de impulsor de la promoción, la profesionalización y la internacionalización del diseño catalán y español.

También se ha programado 'Asunción Bastida. Barcelona y la alta costura' (del 4 de noviembre al 14 de marzo de 2017), la primera retrospectiva dedicada a esta diseñadora, el DHub reivindica una figura poco conocida por el gran público pero que fue "una pionera de la moda del siglo XX, la única mujer que formó parte del núcleo destacado de la alta costura española".

MUESTRAS

Por otro lado, la inauguración de la exposición 'Vectores. Arte digital para pensar el futuro' (del 25 de noviembre al 14 de marzo de 2017) dará inicio a la Bienal de Artes Digitales, una plataforma que quiere convertir Barcelona en "un punto de encuentro de la creación digital contemporánea" y que tendrá en el DHub su epicentro.

En 2027 llegará al DHub 'Los libros de Barcelona' (de junio a noviembre de 2017), que recorre el pasado, presente y futuro de la industria editorial hecha en la ciudad.

Otras muestras de esta temporada son 'Aurèlia Muñoz. El textil como pretexto', 'La cocina de Frankfurt. Diseño y género en el espacio doméstico', 'Resonancias. La ciudad que resuena' y 'Maria Bofill. Fórmulas vivas'.

OTRAS NOVEDADES

Además, en el DHub también acogerá las muestras los 'Enjoia't 2026' (hasta el 29 de noviembre) y 'Disseny en acció. Premis ADG Laus 2026' (hasta el 1 de noviembre).

En el apartado de exposiciones itinerantes, destaca 'Seny i rauxa', que se presentará en el pabellón catalán de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2027 y se trata de un proyecto del Institut Ramon Llull (IRL) con el DHub.

Este otoño el DHub "reforzará su centralidad en la ciudad" con la inauguración del nuevo vestíbulo de la estación de metro de Glòries (L1), que se ubicará en la planta 0 del edificio; y también estrenará 'Descubre el DHub', una audioguía-itinerario que llevará a los visitantes por los puntos clave de este museo.