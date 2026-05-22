Diagnostican en Barcelona 9 casos de dermatofilosis, que podría transmitirse sexualmente

Laboratorio de Microbiología del Vall d'Hebron. - VALL D'HEBRON

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de los Servicios de Microbiología y de la Unidad de ITS Drassanes del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha descrito 9 casos de dermatofilosis, diagnosticados en Barcelona entre 2025 y 2026, cuyos datos clínicos, epidemiológicos y genómicos apuntan a una posible transmisión entre personas a través de contacto íntimo o sexual.

El trabajo, publicado en la revista 'Emerging Infectious Diseases', ha analizado 9 casos de hombres que habían tenido sexo con otros hombres y que presentaban lesiones cutáneas leves, como erupciones, pápulas o nódulos, localizadas sobre todo en la zona genital, ingles, muslos o el área de la barba, informa el Vall d'Hebron en un comunicado de este viernes.

Todos evolucionaron favorablemente y respondieron bien al tratamiento antibiótico, sin complicaciones.

LINAJE DISTINTO

La dermatofiliosis es una infección cutánea poco frecuente en humanos causad por bacteriales del género 'Dermatophilus' que, hasta ahora, se había relacionado principalmente con personas en contacto con animales, especialmente ganado, caballos y otros mamíferos.

El análisis microbiológico y genómico de las muestras indica que los microorganismos identificados eran "muy similares entre si", lo que refuerza la hipótesis de un origen común reciente.

El jefe del grupo de Microbiología del Vall d'Hebron Instituto de Investigación, Juan José González, ha explicado que las bacterias forman un linaje diferenciado dentro del género 'Dermatophilus', lo que "abre la posibilidad" de que correspondan a una especie bacteriana aún no descrita, que podría tener un comportamiento epidemiológico diferente del conocido hasta ahora.

"Aún así, se trata de una infección poco frecuente y los casos observados han presentado una clínica leve", ha matizado González.

CASOS EN OTRAS CIUDADES

El Grupo de Estudio de ITS de la Sociedad de Enfermedades Infecciones y Microbiología Clínica ha distribuido un documento ifnormativo entre sus miembros en el que se recogen estos casos y otros detectados simultáneamente en Lyon y París (Francia).

El documento señala que la enfermedad "podría estar emergiendo" como una dermatosis bacteriana en redes sexuales con alta exposición.

A raíz de esta comunicación, los investigadores han tenido conocimiento de nuevos casos compatibles en otras ciudades del Estado y de Europa, lo que surgiere que no se trata de un fenómeno estrictamente local y que podría ser "una infección cutánea emergente, probablemente infradiagnosticada".

Aunque todavía son necesario estudios adicionales para determinar con precisión el alcance y los mecanismos de transmisión implicados, los autores subrayan la importancia de "aumentar la sospecha clínica" ante lesiones cutáneas compatibles.