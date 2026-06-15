Diàlegs de Dona, Escola de Músics y Riborquestra, entre los galardonados en los Premis Ciutat Vella

Cartel de los premios - AJUNTAMENT DE BARCELONA
BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los I Premis Ciutat Vella han reconocido este lunes a la Associació Intercultural Diàlegs de Dona, la Escola de Músics, el Hospital de Día de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Clínic de Barcelona, el Taller d'Història de la Barceloneta y Riborquestra, entre otros.
En el acto, el concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha destacado a los premios como un eje central del Pacte per Ciutat Vella y una reivindicación para subrayar "el buen trabajo que se lleva a cabo en los 4 barrios" del distrito, informa el consistorio en un comunicado.
Batlle ha explicado que la iniciativa de recuperar los Premis Ciutat Vella es una de las propuestas de los debates del Pacte per Ciutat Vella para hacer visible "la labor diaria y constante que hacen muchas entidades de Ciutat Vella y del resto de Barcelona".
El comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, ha destacado que es también "una forma de recoger el trabajo conjunto del tejido social y económico que ha participado en el Pacte per Ciutat Vella, en línea con la visión y los retos estratégicos recogidos".
Estos premios repartirán 10.000 euros, con una dotación de 1.000 euros, y han sido premiados la Associació Intercultural Diàlegs de Dona, la Escola de Músics i JPC, el Hospital de Día de enfermedades neurodegenerativas del Clínic, el Taller d'Història de la Barceloneta, Riborquestra, la Confraria de Pescadors de Barcelona, Sant Joan Sostenible --de la asociación Bondiamon-- y Ràdio Nikosia.
Ha quedado desierta la categoría de Iniciativa profesional o empresarial emprendedora que destaque por su calidad y solidez en sus planteamientos y desarrollo del proyecto, así como la de proyecto o trayectoria profesional que destaque por promover la centralidad de distrito de Ciudat Vella como "corazón y núcleo" de Barcelona.
OTROS RECONOCIMIENTOS
Se ha otorgado un reconocimiento a 14 entidades de Ciutat Vella con "larga trayectoria", y en la categoría de 25 años se ha premiado a la Fundació Romea per a les Arts Escèniques, Associació de Famílies Monoparentals, Creación Positiva, Associació d'Amics de l'Arc del Teatre i Rodalies; Asociación Cultural y Humanitaria de Bangladesh en Catalunya, Associació Linguapax Internacional, y a Terral.
Por los 50 años de actividad, a la Associació d'Aviadors de la República, la AFA Escola Sant Felip Neri, Fundació Noguera, Associació de Mares i Pares d'Alumnes de La Salle Comtal, Associació per a la Consciència de Krishna, y la Escola de Música del Palau.
Por último, en la categoría de 75 años, se ha reconocido a la peña Blanc-i-Blava Central.