Díaz en el acto central del Frente Amplio en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado a ERC de ejercer el "peor politiqueo" de la legislatura al no apoyar la reforma laboral y ha pedido votar al Frente Amplio el próximo 29 de noviembre para seguir cambiando España.

Ha protagonizado el mitin central del Frente Amplio en Barcelona este sábado en el Parc de Sant Martí con la candidata a presidir el Gobierno, Ada Colau; el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado; el ministro de Cultura y 2 por Barcelona, Ernest Urtasun, y el alcaldable de los Comuns en la capital catalana, Gerardo Pisarello.

Ante unas 2.500 personas según la organización, la convocatoria más multitudinaria del partido en esta campaña, ha reprochado a los republicanos haber estado dispuestos a dejar caer la reforma laboral: "Uno nunca puede votar en contra de una norma que es buena para la clase trabajadora".

De este modo, ha señalado que apoyar al Frente Amplio significa ahondar en los derechos de los trabajadores y ha apelado al voto de "la España que aún quiere más", contra una derecha y una extrema derecha que, según ella, destrozó el país cuando gobernó.

También ha lamentado que el "Partido Socialista se equivoca con esta campaña" apelando al 'voto útil' y ha criticado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su debate con el candidato popular, Alberto Núñez Feijoó, permitiendo, según ella, un debate que ha tachado de fake.

DELGADO: VOTARLES "VALE TRIPLE"

Delgado ha prometido la "motosierra al 1%: todo para los de abajo, nada para los de arriba" tras el 29 de noviembre para combatir la desigualdad, que considera el principal problema de la ciudadanía y la principal amenaza a la democracia.

"Porque cuanto más se concentra la riqueza en pocas manos, más se extiende la pobreza en muchas casas", ha sostenido, alertando también del miedo al diferente que, según él, intentan instalar en la sociedad la derecha y la extrema derecha desde los medios de comunicación.

Ha dicho que, mientras algunos tratan de empujar a la ciudadanía "al todos contra todos", el Frente Amplio se presenta a las generales para romper el círculo e invertir la corriente, uniendo a todos los ciudadanos.

"Es la única manera de darle la vuelta a la tortilla, es la única manera de parar a los de arriba que han encontrado las clases populares en la historia, todos juntos contra ellos", ha añadido.

También ha reivindicado que votar al Frente Amplio "vale triple: vale para frenar a la derecha, para garantizar derechos y para dar la vuelta a la tortilla" y dejar la cara como se merecen a PP y Vox por haber intentado envenenar España estos últimos 4 años, según ha dicho.