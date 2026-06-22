Díaz sobre la causa contra Begoña Gómez: Es "tan extraordinaria" que el CGPJ ha actuado de oficio

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, y el alcalde de Mataró, David Bote - EUROPA PRESS

MATARÓ (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "tan extraordinaria" que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que actuar de oficio.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en Mataró (Barcelona) después que el CGPJ haya acordado este lunes remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de deconsideración, el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que afirmó que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a fugarse de España.

Díaz ha asegurado que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho y que el pronunciamiento del CGPJ evidencia lo que está viendo todo el país: "Creo que con esto lo digo absolutamente todo", ha añadido.

"Que el Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar y deliberar hoy sobre sí abrir un expediente disciplinario a un juez y además, en este caso, como ha hecho, imponer una sanción grave creo que habla por sí solo", ha opinado.

Sobre las consideraciones del juez Peinado en el auto, ha rechazado valorarlas y ha dicho que tiene una opinión propia, pero que considera que no debe pronunciarse.

Díaz ha acudido a la presentación de la Red de Mujeres por la Economía Social, en Mataró, sede de la Capitalidad española de la Economía Social 2026, junto a la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor; la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, y el alcalde, David Bote.