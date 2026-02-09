Díaz celebra que la economía social está "en una situación extraordinariamente positiva"

(I-D) El alcalde de Mataró, David Bote; la vicepresidenta Yolanda Díaz; la consellera Alícia Romero, y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

Romero lamenta que las familias "no están notando" el crecimiento económico

MATARÓ (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado que la economía social está "en una situación extraordinariamente positiva".

Lo ha dicho este lunes en la presentación de Mataró (Barcelona) como capital española de la economía social 2026, junto a la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero; el alcalde de Mataró, David Bote; la alcaldesa de Rubí (Barcelona), Ana María Martínez, y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEEES), Juan Antonio Pedreño.

Díaz ha añadido que se está consiguiendo desarrollar un "tejido productivo propio basado en fórmulas democráticas, cohesionadas", como la solidaridad, el humanismo, el feminismo y el anclaje territorial

Díaz ha recordado que el Gobierno ha dedicado más de 2.500 millones de euros en un plan estratégico dedicado a esta economía.

La vicepresidenta ha citado el informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta, que dice que la economía social "no puede ser periférica en el mercado interior europeo" y que debe tener un carril privilegiado de financiación.

Por otro lado, ha recordado que este lunes presentará junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la Red de Jóvenes por la Economía Social, que debe "hacer cotidiano lo que hoy todavía no es cotidiano" para que los jóvenes conozcan a este tipo de economía.

ROMERO

Romero se ha referido a los datos de crecimiento del producto interior bruto (PIB) catalán en 2025 publicados este lunes, que muestran un aumento del 2,7% interanual, y que ha dicho que señalan que "la economía va bien y la economía crece".

Ha lamentado que las familias "no están notando" esta mejora de la economía, lo que significa, textualmente, que las administraciones no lo están haciendo bien desde las políticas públicas, y que la economía social es una de las líneas de trabajo que se deben potenciar.

La consellera ha subrayado que la economía social tiene una gobernanza más democrática, lo que genera "más estabilidad, más compromiso con los trabajadores y un arraigo claro en el territorio".

Ha añadido que el Institut Català de Finances (ICF) dedica entre el 40% y el 50% de su actividad a proyectos de economía social, que en 2025 representaron 500 millones de euros.

BOTE, MARTÍNEZ Y PEDREÑO

Bote ha destacado el arraigo como una de las principales virtudes de la economía social, cuya riqueza ha dicho que revierte de "manera muy local", y ha añadido la necesidad de que las administraciones públicas acompañen a este tipo de actividad económica.

Martínez ha explicado que "la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés", por lo que implica pensar a largo plazo y poner a las personas en el centro.

Por su parte, Pedreño ha puesto en valor que las empresas de economía social no tienen "mirada cortoplacista" y que tienen la perspectiva de durar toda la vida, y ha señalado la resiliencia, la capacidad y la flexibilidad para mantener el empleo de estas empresas.