Díaz pone el foco en las incapacidades temporales por salud mental: "Tiene un riesgo superlativo"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la celebración del acto institucional de apertura del "XV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica - Prevencia 2026" - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que en España se han multiplicado por 500 las incapacidades temporales por salud mental y ha destacado la importancia de la prevención laboral: "Estamos enfermándonos por un estrés absolutamente permanente en el que la salud mental tiene un riesgo superlativo".

Lo ha dicho durante su intervención en el XV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica (Prevencia) 2026, que se celebra este lunes y martes en Barcelona, en una mesa redonda con el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares Ortega, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Alberto Castillo Ferreira.

Díaz ha recordado que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 3 millones de personas trabajadoras mueren al año en sus puestos de trabajo, 8.000 al día, mientras que en España hay más de 700 accidentes mortales y más de 30.000 enfermedades profesionales al año.

Para ella, el derecho a la desconexión es fundamental para prevenir los riesgos laborales y que la ciudadanía no se enferme y ha señalado que España es el país del mundo que más ansiolíticos consume: "Esta no puede ser una materia preventiva de salud laboral".

También ha puesto énfasis en el edadismo en los puestos de trabajo y en aplicar una mirada de género en la prevención de riesgos, ya que estos riesgos y las enfermedades que tienen los jóvenes no son en absoluto los mismos que tienen las personas mayores, ni tampoco entre hombres y mujeres.

Por eso, ha instado a impulsar una prevención de riesgos que tenga una "mirada femenina y feminista" y a favor de la igualdad en el país y en el mundo.

PLAN DE CALOR

Respecto a las emergencias climáticas, Díaz ha explicado que la campaña estival de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) va a lanzar nuevamente 114.000 cartas a todos los sectores empresariales afectados con mayor impacto por los golpes de calor: "No es un requerimiento contra nadie. Es a favor de todo el mundo para que conozcan cuál es la normativa que tenemos que desarrollar".

Así, ha dicho que durante la pasada temporada de calor se realizaron 10.784 actuaciones de inspección por este motivo, con 4.716 requerimientos, 291 infracciones y 92 requerimientos a las administraciones públicas.

30 ANIVERSARIO DE LPRL

Díaz ha recordado que España ha declarado 2026 como el Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con motivo del 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y ha valorado que esta ley no participaba en una "visión de una cultura integral de la prevención de riesgos laborales" y no estaba concebida para prevenir, sino en qué se aplicaba cuando el daño ya estaba hecho.

Por eso, ha dicho, que la reforma del diálogo social en la modificación integral de esta ley "es la norma más importante" de su Ministerio, tras dos años consensuando que, ha asegurado, han merecido la pena, y ha instado a tomarse este diálogo con rigor y seriedad.

ESTRATEGIA IBEROAMERICANA

Sobre la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (EISST) 2026-2030 de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Díaz ha valorado que es un trabajo compartido ya que el camino de España en esta materia "va en la misma dirección".

"Cuando elaboramos una estrategia lo que estamos haciendo es incorporar una mirada de largo alcance y con unas metas que unas van a ser inmediatas, otras mediatas y otras de largo recorrido", ha explicado.

Además, ha dicho que el valor de lo científico y del conocimiento es clave para abordar una materia como esta, ya que "todas las materias en las políticas públicas son controvertidas y todas necesitan del rigor del conocimiento".

OLIVARES

Por su parte, Olivares ha considerado que la IV Estrategia "recoge la esencia de la seguridad y la salud" del inicio del segundo cuarto del siglo XXI y ha asegurado que hay que avanzar hacia una agenda común frente a los riesgos emergentes.

En este sentido, ha dicho que la estrategia permite avanzar en la convergencia de estándares y marcos normativos "fundamentales en este momento, dentro del contexto de economías cada vez más interconectadas".

Por eso, ha valorado que todos los países necesitan adaptar la aplicación de una norma fundamental y de convenios que sirven de base: "Aún siendo convenios del siglo pasado, pero que sirven de marco para que cada uno de estos planteamientos estratégicos sean aplicados".

Además, ha expresado que la conciencia del empresario es un aspecto "sumamente importante" y ha explicado que en la República Dominicana los empresarios han tenido una visión y un compromiso con la concienciación sobre la importancia de garantizar la seguridad y la salud.

Para él, la digitalización está muy bien planteada en la estrategia, pero la inspección es clave: "La mejor prevención es cuando el inspector y los expertos en seguridad y salud llegan a una empresa y descubren que hay riesgos para los trabajadores y ordenan entonces corregir esos riesgos".

CASTILLO

Castillo ha considerado que varios de los desafíos complejos que afrontan en Uruguay no son propios del país sino que son problemas compartidos: "Seguramente si convocáramos a representantes de otros países, puede variar en todo caso la tonalidad o el idioma, pero no los problemas que tiene el mundo del trabajo".

"Lo que sí estamos seguros es que ninguno de nosotros se salva solo, que ninguna nación podrá abordarlas de manera aislada si no tomamos medidas colectivas", ha asegurado, y ha destacado la necesidad de tener los derechos y la protección al mundo del trabajo en su conjunto en forma coordinada.

Por eso, ha dicho que la IV Estrategia constituye un "espacio idóneo" para ordenar prioridades comunes, unificar criterios técnicos y avanzar en forma coordinada hacia la consolidación del entorno de trabajo que pongan en el centro la vida y la dignidad de las personas trabajadoras.

Ha pedido dedicarle tiempo y tener paciencia, ya que "las mayorías políticas y mayorías parlamentarias son circunstanciales", pero no lo son los trabajadores y trabajadoras.