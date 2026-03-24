Díaz (PSC) afirma que el Govern "no se plantea modificar la estructura fiscal del IRPF" por la guerra

La portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, ha afirmado que el Govern "no se plantea modificar la estructura fiscal del IRPF" en Catalunya en el marco de las medidas para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, como piden PP y Junts.

"Para los partidos de la derecha, la rebaja del IRPF siembre está sobre la mesa. Si la economía va bien y la administración ingresa recursos necesarios, proponen rebajar el IRPF; si la economía va mal y las familias lo están pasando mal, proponen rebajar el IRPF. La propuesta siempre es la misma", ha reprochado en rueda de prensa este martes.

Díaz ha reivindicado el decreto aprobado por el Govern por los efectos del conflicto: "Mientras la derecha y la ultraderecha se ponen de perfil ante la guerra de Trump, el presidente Illa movilizará un escudo social de 400 millones de euros para proteger a Catalunya", ha subrayado.

SEGURIDAD ANTE LA INCERTIDUMBRE

La portavoz socialista ha defendido que el Gobierno central y la Generalitat se pongan de acuerdo para "garantizar la estabilidad económica y energética y para dar seguridad en momentos de incertidumbre global".

También ha señalado que se trata de un primer paquete de medidas, que se podrá "adaptar, ampliar o modificar según el impacto real que tengan las consecuencias del conflicto", ya que no se sabe cuánto durará el conflicto.