Didit cierra una ronda de 6,4 millones y abre sede en San Francisco para acelerar su expansión

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BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Didit, que desarrolla infraestructura de verificación de identidad y prevención del fraude, ha cerrado una ronda 'seed' de 6,4 millones de euros con el apoyo de Y Combinator y otros inversores internacionales y, paralelamente, ha abierto una oficina en San Francisco (EEUU) para acelerar su expansión global.

Didit, fundada en Barcelona en 2023 por los hermanos Alberto y Alejandro Rosas, ha completado el cierre de esta ronda tras sumar 5,1 millones adicionales a un primer tramo de financiación cerrado previamente, informa la compañía en un comunicado este martes.

La operación permitirá a la compañía "acelerar su crecimiento global, escalar su actividad comercial, ampliar su equipo y seguir desarrollando su plataforma hacia una infraestructura de identidad programable", con especial foco su estrategia comercial en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

La ronda ha contado con el respaldo de Y Combinator, Pioneer Fund, Orange Collective, Founders Future, Phosphor Capital, SaaSholic y Rebel Fund, junto a Masia.vc, único fondo español de la operación, además de otros inversores y 'business angels'.

El cofundador y ceo de Didit, Alberto Rosas, ha afirmado que la verificación de identidad se diseñó para un entorno digital anterior a la IA, mientras que actualmente el fraude es "más sofisticado, la regulación es más exigente y cada vez más compañías necesitan verificar usuarios, empresas y operaciones de forma segura sin generar fricción".

220 PAÍSES Y TERRITORIOS

Didit cuenta con más de 1.500 clientes B2B activos en sectores como fintech, cripto, marketplaces, iGaming, movilidad y administraciones públicas, y presta servicio en más de 220 países y territorios.

Además, la compañía afirma que sus ingresos crecen más de un 30% mes a mes y que ya es rentable.

Didit asegura que se ha convertido en "el primer y único proveedor de verificación de identidad" validado por el Gobierno de España en el Sandbox Financiero español, un entorno de pruebas coordinado por el Tesoro y supervisado por autoridades como el SEPBLAC y la CNMV.