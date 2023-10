Diez obras arquitectónicas en Catalunya están nominadas al Premio Mies van der Rohe 2024

Ahora el jurado seleccionará 40 proyectos finalistas



BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10 obras arquitectónicas ubicadas en Catalunya figuran entre las 362 obras de 38 países europeos nominados al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea-Premios Mies van der Rohe (EUmies Awards) 2024, que organiza la Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe, informan en un comunicado este viernes.

Entre los nominados figuran proyectos construidos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), del estudio Bailorull; en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), de TDB Arquitectura; en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), de Maio; en Gavà (Barcelona), de Harquitectes, y en Reus (Tarragona), obra de Josep Ferrando Architecture y Gallego Arquitectura.

Las cinco obras arquitectónicas nominadas restantes están en Barcelona ciudad y son de los estudios Arquitectura-G; Office for Strategic Spaces (OSS); OAB Office of Architecture in Barcelona; BAAS Arquitectura y de Suma Arquitectura.

Los EUmies Awards iniciaron su 18 edición en mayo de 2023, con una red de nominadores expertos y las asociaciones de arquitectura de toda Europa que propusieron estos 362 proyectos a ser considerados por el jurado.

Ahora, el jurado seleccionará 40 proyectos de los 362 nominados y después visitará a los finalistas, una oportunidad para hablar con los arquitectos, sus equipos, los clientes y promotores del proyecto y aquellas personas sobre las que las obras tienen repercusión.