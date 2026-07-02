La Diputación de Barcelona abre inscripciones para el programa Anem al Teatre, que cumple 30 años

Obre del program Anem al Teatre de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha abierto inscripciones del programa de promoción de la cultura escénica Anem al Teatre, dirigido a los centros educativos de varias comarcas de la provincia y que este curso 2026-2027 llega a su 30 edición.

La próxima temporada, a la que los centros se podrán inscribir hasta el 15 de septiembre, incluye propuestas de gran formato como 'Around the World' de la compañía Brodas Bros, que combina danza, música y lenguaje visual, indica la Diputación en un comunicado.

El programa, que cada año llega a casi 80.000 espectadores de las comarcas del Alt Penedès, Anoia, Garraf, Bages, Berguedà, Moianès, Maresme, Osona y Lluçanès permite a los centros encajar las obras en el currículo escolar, como base para otras actividades.