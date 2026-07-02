La Diputación de Barcelona abre inscripciones para el programa Anem al Teatre, que cumple 30 años

Obre del program Anem al Teatre de la Diputación de Barcelona
Obre del program Anem al Teatre de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 2 julio 2026 13:01
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BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha abierto inscripciones del programa de promoción de la cultura escénica Anem al Teatre, dirigido a los centros educativos de varias comarcas de la provincia y que este curso 2026-2027 llega a su 30 edición.

La próxima temporada, a la que los centros se podrán inscribir hasta el 15 de septiembre, incluye propuestas de gran formato como 'Around the World' de la compañía Brodas Bros, que combina danza, música y lenguaje visual, indica la Diputación en un comunicado.

El programa, que cada año llega a casi 80.000 espectadores de las comarcas del Alt Penedès, Anoia, Garraf, Bages, Berguedà, Moianès, Maresme, Osona y Lluçanès permite a los centros encajar las obras en el currículo escolar, como base para otras actividades.

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